Overheid en leveranciers garanderen voedselzekerheid tijdens lockdown

Omdat de verscherpte COVID-19-maatregelen op maandag 31 mei in Suriname zijn ingegaan, is in de samenleving enige onzekerheid ontstaan over de voedselvoorziening. De Surinaamse overheid en de leveranciers van producten garanderen de totale samenleving dat er genoeg voedsel beschikbaar zal zijn in de periode van de total lockdown.

Vandaag heeft de overheid in een vergadering met diverse leveranciers deze kwestie uitvoerig besproken en uit het onderhoud is bevestigd dat de gemeenschap gerust mag zijn dat de voedselvoorziening is gegarandeerd. Voornamelijk op de maandag, woensdag en vrijdag wanneer de winkels open zijn volgens de aangepaste tijden van 08.00 tot 16.00 uur zal er helemaal geen tekort zijn. Dit zegt minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie tijdens een zoommeeting. Aanwezig waren het Platform Levensmiddelen Importeurs Suriname (PLIS), Fernandes Bakkerij, vertegenwoordigers van winkeliers en Combe Markt. De vertegenwoordigers hebben zich gericht tot de totale samenleving. Minister Walden gaf aan, dat de Staat deviezen beschikbaar heeft gesteld voor de import van basisgoederen. Daarnaast is er goede afstemming met minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor het garanderen van groente, fruit, vlees, melk en andere noodzakelijke producten.

Arun Hindorie, woordvoerder van het PLIS gaf aan, dat er voldoende toestroom is van producten en levensmiddelen. Er is volgens hem absoluut geen reden om te hamsteren. Met de winkeliers zijn er duidelijke afspraken dat er op de dinsdag, donderdag en zaterdag volop geleverd wordt zodat op de dagen dat de burgers inkopen mogen doen, de schappen goed gevuld zijn. Hindorie geeft ook aan, dat waar zaken mogelijk minder goed zijn verlopen deze meegenomen worden zodat ze beter worden aangepakt.

Kurt van Essen van Fernandes Bakkerij benadrukte dat zijn onderneming vanaf het weekend goede voorbereidingen heeft getroffen en op de zondag 15% meer heeft geleverd voor de maandag dan normaal het geval is. Ook de belangrijke hubs zijn eerder voorzien van brood. Wat het bedrijf wel parten heeft gespeeld is de enorme file op de weg wat voor enige oponthoud heeft gezorgd. Ook Van Essen benadrukt dat hamsteren niet nodig is omdat de bakkerij meer dan voldoende heeft geproduceerd. Daarnaast worden de bekende mobiele units ingezet zodat de bevolking ook daar voor brood terecht kan.

Radjen Ramsoedith van Combemarkt stelt de gemeenschap gerust. De onderneming garandeert daarbij dat voornamelijk de eerste levensmiddelen volop in voorrraad zijn. De reguliere importen die de markt heeft gedaan vinden ook normaal plaats, zei het directielid.

Rui Wang zei namens de winkeliers, dat er afspraken zijn gemaakt dat men zich zal houden aan de wettelijk vastgestelde winstmarges. Ook hij riep op tot kalmte.