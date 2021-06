NDP’er Ebu Jones positief getest op COVID-19 na politiebond protest

DNA-lid voor de NDP Ebu Jones is besmet met het coronavirus. Dat heeft Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP in het parlement, bevestigd tegenover de Surinaamse krant Dagblad Suriname.

Jones is één van de NDP’ers die op 20 mei jongstleden aanwezig was bij de drukke protestactie van de politiebond. Op dat protest was veel kritiek omdat bijna alle coronamaatregelen werden genegerd. Zo werd er weinig aan social distancing gedaan.

Parmessar zegt tegen de krant dat Jones twee dagen daarna positief werd getest. Het is niet duidelijk of hij de besmetting daar heeft opgelopen, maar veel mensen hielden hun hart vast voor de gevolgen van de onveilige bijeenkomst.