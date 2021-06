Alerte buurtbewoners betrappen inbrekers op heterdaad

De 23-jarige Stiffilio G. en de 22-jarige Orveo B. zijn in de vroege ochtend van maandag 24 mei aan de Duisburglaan door de politie van het bureau Flora aangehouden. Dit duo had gepoogd in te breken in een handelszaak meldt het Korps Politie Suriname.

De jongemannen zagen kans een ladder te plaatsen tegen de voorgevel van het gebouw, waarna zij een raam kapotsloegen. Bij die gelegenheid moeten de inbrekers door alerte buurtbewoners op heterdaad zijn betrapt, waarna deze de politie inschakelden.

Toen de twee verdachten doorhadden dat zij waren betrapt, kozen zij het hazenpad. De politie die de melding kreeg van het Command Center reed direct naar de plek voor onderzoek en hield de notoire inbreker Stiffilio aan. Zijn kompaan Orveo werd kort daarna in de kraag gevat.

Het tweetal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld, meldt de politie.