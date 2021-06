Man dood na val van bromfiets

In de Skoerkistraat, een zijstraat van de Gongrijpstraat in Suriname, is een man vanmorgen rond 07.00u van zijn bromfiets gevallen. Buurtbewoners hebben de bromfietser daarna naar zijn woonadres gebracht, dat enkele huizen verder in de straat is.

De politie van Centrum werd gealarmeerd die voor onderzoek ter plaatse ging. Een ambulance werd ingeschakeld maar bij nader onderzoek van het ambulancepersoneel bleek dat de man geen teken van leven vertoonde.

Een arts stelde officiƫle dood vast. Het is niet bekend of het lichaam voor obductie in beslag is genomen. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.