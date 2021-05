Vrouw verkracht tijdens weekend verblijf in Coronie

Lloyd D (35) heeft een 24-jarige vrouw in het weekend in het district Coronie verkracht. Hij ging in de kamer van de vrouw en kreeg tegen haar wil seks met haar.



De verdachte, die installateur van beroep is en in Paramaribo woont, ging samen met een vriend naar Coronie. Zij zouden het lockdown-weekend daar doorbrengen. Het slachtoffer dat ook in Paramaribo woont, ging samen met drie nichten en twee mannen naar het district. Zij kent Lloyd D niet, maar hij kwam wel als gast in het huis dat zij had gehuurd. De jonge vrouw ging op een gegeven moment in een van de slaapkamers. De man kwam daar en verkrachtte haar.



Het slachtoffer heeft aangifte van verkrachting en feitelijke aanranding gedaan. De politie van Coronie heeft de verdachte aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De politie in Suriname heeft de afgelopen periode opgemerkt dat mensen uit Paramaribo tijdens het lockdown-weekend naar Coronie gaan. Zij houden zich niet aan de Covid-19 maatregelen. Elk weekend willen de mensen feesten en dansparty’ s organiseren waartegen de politie zal optreden.