Geen sprake van leegroven Fernandes broodwagen

Op Facebook werd vandaag de hele dag door een filmpje gedeeld, waarbij gesuggereerd werd dat een broodwagen van Fernandes in Suriname zou zijn leeggeroofd. Dit klopt echter niet en is fake.

Bronnen bij de firma Fernandes meldden eerder op de dag al aan de redactie van Waterkant dat dit niet het geval is geweest. Er is ook geen aangifte bij de Surinaamse politie hierover binnen gekomen.

De directeur van Fernandes brood heeft ook tegenover Dagblad Suriname bevestigd dat er geen sprake is van het leegroven van een broodwagen. “Het werd te druk op de auto, het was een verkooppunt, en toen is besloten door de chauffeur om te gaan rijden om mogelijk andere dingen te voorkomen”, zegt hij tegen de krant.

Het bericht werd veel gedeeld, ook door bekende Surinamers zoals Pakkitow: