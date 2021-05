Twaalfjarige jongen verhangt zich in Donderskamp

Een twaalfjarige jongen in Suriname heeft zich vrijdag verhangen in het dorp Donderskamp. De precieze reden tot zijn daad is nog onduidelijk. De jongen was wel boos, omdat hij geen training wilde volgen.

Zijn vader had hem gestuurd een training in het dorp te volgen. De twaalfjarige jongen is echter niet geweest. De vader trof hem nadien thuis dood aan. Zijn zoon heeft zich in de woning verhangen met een stuk touw van een hangmat.

De politie kreeg de melding vrijdag en deed de plaats aan. Zij stelde in het weekend een onderzoek in het dorp in. Daarbij werd uiteindelijk na afstemming met het Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam van de jongen in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.