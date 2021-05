VIDEO: Auto knalt tegen bedrijfspand in Paramaribo

De bestuurder van deze auto is zondagavond met zijn voertuig in een bedrijfspand aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname terecht gekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval, dat tijdens de lockdown rond 21.15u plaatsvond.

De bestuurder reed vanuit Latour richting centrum, toen het ter hoogte van BNY International mis ging. Hij verklaarde dat er diepe kuilen in het wegdek waren, die ervoor gezorgd hebben dat zijn auto een klapband kreeg.

De bestuurder verloor daardoor de controle over het stuur en vloog regelrecht het bedrijfspand in. Hij en zijn bijrijder bleven ongedeerd. De schade aan het pand en voertuig is behoorlijk.

De Surinaamse politie is op moment van schrijven bezig met het onderzoek. De eigenaar van het bedrijfspand kwam ook ter plaatse om de schade op te nemen. Een filmpje van de situatie ter plekke, staat onder deze foto: