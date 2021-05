VIDEO: Vrouw zonder rijbewijs die militairen op brom aanreed aangehouden

De politie van het bureau Geyersvlijt heeft op zondag 23 mei de 23-jarige autobestuurster Chantal V. ingesloten. De jonge vrouw reed op die bewuste zondagavond een bromfietser en zijn duorijder aan de Powisistraat aan, meldt het Korps Politie Suriname. Een filmpje hiervan is onderaan te zien.

Na de melding van de aanrijding tussen een auto en een bromfiets op voormelde locatie, waarbij er sprake was van persoonlijke ongelukken, deed de politie de locatie aan. Daar aangekomen werden de bromfietser en zijn duorijder met letsels op het wegdek aangetroffen.

Per ontboden ambulance werden de slachtoffers afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn zowel de bromfietsbestuurder als zijn duorijder verwezen naar de chirurg.

Het politieonderzoek wees uit dat de bromfietser en zijn duorijder over de Powisistraat reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Kristalstraat gaande in die van de Anton Dragtenweg, terwijl de chauffeuse in tegengestelde richting reed. Door tot nog toe onbekende redenen verliet de vrouw haar rijhelft en belandde op de andere rijhelft en reed de bromfietser en zijn duorijder aan.

Chantal die niet in het bezit is van een rijbewijs verkeerde niet onder invloed van alcohol. Zij bleek zonder toestemming het voertuig van een huisgenoot te hebben genomen om wat op te halen. De voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn voor een algehele keuring in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Chantal ingesloten, meldt de politie.