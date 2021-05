Vrouw en partner aangehouden voor moord op man

De politie in Suriname heeft een 32-jarige vrouw en haar 38-jarige partner vandaag aangehouden voor het doden van een man. Het lijk van het slachtoffer is zaterdag in een auto gevonden aan de Kanangalaan.



De vrouw zou een relatie hebben met het slachtoffer. Haar man kwam tot de ontdekking dat zij een relatie met hem en het slachtoffer op na hield. Het vermoeden bestaat dat beide betrokkenheid hebben bij het doden van het slachtoffer.

De auto waarin het lijk is gevonden, is van de 32-jarige vrouw. Het onderzoek is echter nog gaande. Zij zijn hangende het onderzoek na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.



Het lijk van het slachtoffer heeft een schotwond aan het hoofd. De politie heeft het ontzielde lichaam in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.