Zware aanrijding tussen lijnbus en personenauto

Op de hoek van de Anamoe- en de Copernicusstraat in Paramaribo-Noord vond er vanmorgen een zware aanrijding plaats tussen een lijnbus en een personenauto. Daarbij is een persoon van de personenauto gewond geraakt.

De lijnbus reed over de Anamoestraat, komende uit de richting van de Tourtonnelaan. De personenauto reed over de Copernicusstraat gaande richting de Antondragtenweg. De bestuurder van de personenauto stak de hoek haastig over en heeft daarbij de rijbaan van de bus doorkruist.

De buschauffeur verklaarde dat hij probeerde uit te wijken, maar de aanrijding toch niet heeft kunnen voorkomen. Als gevolg van de botsing slingerde de personenauto meerdere keren over de weg en knalde tegen een EBS-mast waar die tot stilstand kwam. Dankzij de mast is het voertuig niet in de kreek belandt.

De bus als de personenauto zijn zwaar beschadigd geraakt. Beide zijn door een sleepdienst afgevoerd. De politie was ter plaatse voor onderzoek.