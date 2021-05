Drugsverslaafde inbraak verdachte en heler aangehouden in Nickerie

De politie van het bureau Nieuw-Nickerie heeft tijdens surveillance werkzaamheden de welbekende drugsverslaafde Moenilal alias ‘Franky’ in de vroege ochtend van de eerste week van mei aan de R.P. Bharosstraat aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Op de verdachte werd aangetroffen en in beslag genomen, een gascylinder waarvan hij de herkomst niet kon verklaren. Het vermoeden bestond dat de gascylinder van diefstal afkomstig was. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na een ingesteld onderzoek door de politie is op camerabeelden van een winkelpand duidelijk te zien hoe Moenilal zich op twee verschillende dagen in de maand mei schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Op zijn aanwijzing is er op een locatie aan de R.P. Bharosstraat door de politie een televisietoestel achterhaald en in beslag genomen.

Bij de hoofdbewoner Leon, L. zijn er televisietoestellen, brush cutters, zangvogels, gascylinders en allerlei andere goederen aangetroffen en eveneens in beslag genomen.

Zowel de verdachte Moenilal als de heler Leon zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De zaak is overgedragen aan de Recherche van regio West meldt de politie.