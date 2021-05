Aangetroffen lijk in auto is van man met schotwond in hoofd

Het lijk dat zaterdagmiddag in Suriname in een auto aan de Kanangalaan is aangetroffen is van een man met een schotwond in het hoofd. De politie heeft het ontzielde lichaam in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Het is nog onbekend wie de man zou hebben beschoten. Het lijk lag waarschijnlijk drie tot vier dagen in het voertuig want het verkeerde in staat van ontbinding.

De politie kreeg de melding van een lijk in een auto waarna zij de plaats heeft aangedaan. Het onderzoek is nog gaande. Het voertuig is in beslag genomen.