In Suriname is vanmiddag in deze auto een lijk in verre staat van ontbinding aangetroffen. Het gaat om een voertuig aan de Kanangalaan nabij de dierentuin Paramaribo Zoo.

Het vermoeden bestaat dat het lijk al enkele dagen in de auto, die op slot zat, was. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek.