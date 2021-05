Agressieve pitbull doodgeschoten bij politiebureau

De politie was vrijdag genoodzaakt om op het terrein van een bureau in Paramaribo een pitbull dood te schieten. De pitbull viel andere honden aan waarbij hij een van ze heeft doodgebeten.

Op het terrein waren er drie zwerfhonden. De pitbull kwam daar en viel eerst een van de zwerfhonden aan. De politie merkte dat op en loste een schot. De pitbull liet die hond los en viel een van de twee andere honden aan. Hij verscheurde die hond.

De politie loste schoten, maar de pitbull liet die hond niet los. Zij loste toen een schot op de pitbull maar toch ging die rashond verder. Uiteindelijk is in de kop geschoten, maar het bleek dat de pitbull de zwerfhond al had doodgebeten.

De eigenaar van de pitbull woont in de nabije omgeving. De politie ging op het adres, maar niemand kwam naar buiten.

Eerder zou de pitbull bijna een politieman hebben aangevallen. De agent zag toen kans in zijn auto te stappen. Toen viel de pitbull ook een hond aan.