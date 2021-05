Besmettingen westen nemen toe; MMC werkt naar opschaling MCU-plekken

Het aantal Covid-19-besmettingen in het westen van Suriname, te weten Nickerie, Coronie en ressort Kabalebo, neemt enorm toe. Dit kwam deze week tijdens een persconferentie van het Covid-team Nickerie naar voren. Onder leiding van districtscommissaris Senrita Gobardhan, die de trekker is van het Covid-team, is de lokale media geïnformeerd.

In maart van dit jaar kende het westen nog geen enkel positief geval om dan in april reeds te moeten dealen met 22 positieven. Tot heden in de maand mei zijn er 120 Covid-19-positieven in het westen van Suriname. Hiervan komen 19 uit het ressort Kabalebo, 10 uit het district Coronie en 91 besmettingen van Nickerie.

De leiding van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in het district Nickerie werkt naar het opschalen van het aantal MCU-plekken (medium care unit). Tijdens een persconferentie van het Covid-team Nickerie heeft directeur Shaista Abdul aangegeven dat er momenteel twee MCU-plekken zijn. Er wordt naar opschaling daarvan met nog eens 5 plekken.

Deze opschaling is naast het in gereedheid brengen van een nieuwe isolatiefaciliteit. Met het creëren van meerdere MCU-plekken in het ziekenhuis werkt de leiding aan adequate opvang van Covid-patiënten die intensieve medische zorg nodig hebben.

Thans wordt het VHP-partijcentrum in Nickerie “omgebouwd” tot isolatiefaciliteit voor opvang van Covid-positieve personen. Bijkans 90 positieven zullen na afronding van de werkzaamheden kunnen worden opgenomen.

Abdul zei verder dat er is uitgekeken naar een nieuwe locatie omdat het MMC en het Staatslogeergebouw niet langer in staat zijn alle Covid-positieve patiënten op te vangen.