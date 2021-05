VIDEO: Hond overleeft aanval van grote slang

Het was deze week even schrikken voor de eigenaar van deze hond in Suriname. Chupa werd gegrepen door een meterslange boma, maar overleefde de aanval.

Vanwege de hevige regenval en daarmee gepaard gaande wateroverlast, komen ook reptielen in de woonomgeving van mensen. Zo ook deze circa 5 meter lange slang, volgens de bewoners van het huis een boma.

Die greep het huisdier Chupa. Door snel optreden kon de viervoeter gered worden van de dood. Een familielid plaatste bovenstaande foto’s en filmpjes op Facebook, die massaal gedeeld werden. Een bericht daarbij luidt:

“Een ieder die mn moeder kent weet dat ze nooit zomaar dieren doodt. Slangen ook niet. Zelfs labaria’s laat ze rustig tijdens het maaien (no joke). Maaaaaar als je aan een van dr andere dieren gaat… Chupa heeft de 5 meter lange boma gelukkig overleefd dankzij mn vader“.

Chupa maakt het goed en poseerde gisteren met de slang: (daaronder een filmpje)