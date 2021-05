Acht serie inbrekers aangehouden door de politie

In de reeks serie inbraken die zich in de maand april 2021 en in het eerste weekend van de maand mei 2021 voordeden in het ressort Centrum zijn er nog acht verdachten op maandag 24 en dinsdag 25 mei aangehouden door de Recherche van Paramaribo. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het betreft in deze, Ruben B. (38), Lesley M. (36), Iwan D. (63), Furgill O. (38), Octavio B. en Clyde L. beiden (25), Junior S. (28) en de vrouwelijke verdachte Shanieva B. van wie de leeftijd onbekend is. Op hen is een klein deel van de buitgemaakte goederen teruggevonden.

Drie andere kompanen werden op woensdag 12 mei door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aan de Watermolenstraat aangehouden en overgedragen aan dit rechercheteam.

Alle acht verdachten zijn voorgeleid en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie eveneens door de politie in verzekering gesteld.