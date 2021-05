‘Sharmila, het juweeltje van Tralala is verward’

[INGEZONDEN] – Na de verkiezingsknock-out op 25 mei 2020, is Sharmila Kalidien, het juweeltje van Desi, roemloos ten onder gegaan. Ze heeft de verkiezingsnederlaag van 25 mei 2020, niet kunnen verwerken. En precies een jaar na de verkiezingsnederlaag op 25 mei, pakt ze de pen op, om het beleid van deze regering te bekritiseren. Aan haar bericht merk je op dat ze lijdt aan verwardheid.

Sharmila probeert een dilemma te creëren maar onze president hoeft geen keuze te maken tussen twee ongewenste situaties. Hij bezit genoeg leiderschapskwaliteiten om zowel de covid-19 pandemie als ook alle andere zaken die voor hem liggen aan te pakken. Is het de schuld van deze regering dat we vandaag de dag in deze ellendige situatie zitten?

Sharmila, waar was je toen de grootste roof bij de Centrale Bank van Suriname plaatsvond? Waar was je toen overheidspanden werden verkocht zonder taxatie rapporten? Waar was je toen grote corruptieschandalen plaatsvonden bij De Surinaamse Postspaarbank. Toen keek je de andere kant op. Bewust heb je toen jouw grote mond niet opgezet.

Was het Chan of Brunswijk, die met alle geld en de harde schijf van de Centrale Bank van Suriname, is gevlucht naar Cuba? Of is het jouw partijgenoot? Wat de president doet is geen kwestie van huilen maar een oplossing zoeken voor het volk, en hij heeft de oplossing gevonden.

Sharmila, je klaagt over een hoge koers. Als je wil dat we de valutakoers niet moeten vrijlaten dan had de vorige regering genoeg reserves in vreemde valuta moeten houden. Maar nee, die valuta’s zijn gebruikt voor pakketjes en feesten. Die reserves zijn nodig om te kunnen kopen/verkopen als het moet. Zolang de Centrale Bank die vreemde valuta reserves heeft, dan kan het de wisselkoers vasthouden.

Leiders hakken de knoop door bij het zoeken naar oplossingen en dat is wat president Santokhi en vice-president Brunswijk voor het volk proberen te doen. Hoe moeilijk dit soort beslissingen ook zijn, een echte leider zal desnoods maandenlang met schuldeisers onderhandelen en gaat met de billen bloot. Want ja, het IMF wil alles inzien alleen om zeker te zijn dat we de boel niet weer willen belazeren.

De president heeft op de laatste persconferentie helder gezegd hoe wij uit deze crisis zullen komen, hij heeft een aantal oplossingen gepresenteerd en die zijn hoopgevend. Zoals de president het vaak zegt, verlies geen hoop, zeg ik ook no las bribi, we komen wel eruit.

Rodney Bouterse