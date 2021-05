RZW: Voice-note vrouw overleden na COVID-19-vaccinatie fake

Er wordt momenteel een voice-note verspreid via social media, over het heengaan van een vrouw in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) in Suriname na de COVID-19-vaccinatie te hebben gekregen.

Het RZW verklaart hierbij dat dit een fake news bericht betreft. De directie betreurt het ten zeerste dat er willens en wetens misleidende informatie wordt verspreidt om angst en paniek in de samenleving te creëren.

Oo dit moment hebben 76.462 personen in Suriname een COVID-19 vaccinatie ontvangen. Voor 65.675 was het de eerste prik en 10.787 hebben twee prikken gekregen en zijn dus volledig gevaccineerd.