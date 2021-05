Inspecteur bureau Nieuwe Haven positief getest op COVID-19

Een inspecteur van politie van bureau Nieuwe Haven is positief getest op COVID-19. Vandaag is het resultaat binnen. Hij is de huisvader en was in contact gekomen met de besmette arrestanten.

De inspecteur vertoonde verschijnselen van COVID-19 waarna hij werd geswabt. Inmiddels is ook een agent van dit politiebureau positief getest. Hij kwam ook in aanraking met arrestanten. Enkele collega’s die contact met de besmette politiemannen hebben gehad, zijn in quarantaine.

Er zijn 25 arrestanten van het cellenhuis Nieuwe Haven positief getest. Zij werden dinsdagavond in opdracht van de leiding van het Korps Politie Suriname overgebracht naar het cellenhuis Houttuin.

De politie van Houttuin heeft geweigerd dat de besmette arrestanten werden ondergebracht in het cellenhuis. De arrestanten zijn inmiddels terug op Nieuwe Haven.