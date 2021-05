Koning opent tentoonstelling De Gouden Koets

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag 17 juni de tentoonstelling De Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Na een restauratie van ruim vijf jaar is de Gouden Koets voor het eerst weer voor publiek te zien. De koets staat in een glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum en kan in alle rust van dichtbij worden bekeken.

In zes museumzalen rondom de binnenplaats geven honderden cultuurhistorische objecten, schilderijen, kostuums en japonnen, spotprenten, foto’s, bewegende beelden en hedendaagse kunstwerken een veelzijdig beeld van de geschiedenis en het gebruik van de Gouden Koets en de discussies uit verleden en heden over dit iconische voertuig. Het Amsterdam Museum nodigt bezoekers uit hun kennis, opvattingen en ervaringen rond de Gouden Koets te delen. De tentoonstelling is na opening te zien tot en met 27 februari 2022.



De Koning opent de tentoonstelling symbolisch door het eerste exemplaar van het boek ‘De Gouden Koets’, dat wordt uitgegeven bij de tentoonstelling, in ontvangst te nemen. Hij zal door algemeen directeur van het Amsterdam Museum Judikje Kiers en artistiek directeur Margriet Schavemaker worden toegesproken en rondgeleid door de tentoonstelling.

De Gouden Koets is een meerstemmige tentoonstelling die is gemaakt door, en in samenwerking met, een interdisciplinair onderzoeksteam met verschillende specialismen. Diverse betrokkenen – curatoren, onderzoekers, restauratoren, hedendaagse makers en leden van de klankbordgroep – zullen Koning Willem-Alexander tijdens het bezoek vertellen over hun bijdrage aan de tentoonstelling. Vervolgens zal de Koning de gerestaureerde Gouden Koets bekijken die opgesteld staat in een glazen behuizing op de binnenplaats van het Amsterdam Museum.



De tentoonstelling ‘De Gouden Koets’ is te zien van 18 juni 2021 tot en met 27 februari 2022 in het Amsterdam Museum, Kalverstraat 92. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door BankGiro Loterij, Blockbusterfonds, De Nederlandsche Bank, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds (publicatie), DutchCulture, Gerard van den Tweel, Van den Tweel Foundation uit Nijkerk, Kickstart Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Nico Nap Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Amsterdam Museum wordt structureel ondersteund door de Gemeente Amsterdam en de BankGiro Loterij.