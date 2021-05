Noodtoestand afgekondigd in Kabalebo; gebied 14 dagen op slot

Vanwege de ernstige COVID-19-situatie in het bestuursressort Kabalebo in Suriname heeft districtscommissaris Josta Lewis de noodtoestand afgekondigd in het gebied. Het gebied gaat voor twee weken, van 27 mei tot 9 juni, in total lockdown.

Het gevreesde virus verspreidt zich heel snel onder de gemeenschap, waarbij het COVID-19 Outbreak Management Team van Kabalebo te maken heeft met een overmacht situatie.

Er word een beroep op de gemeenschap van Kabalebo gedaan om zich te houden aan de coronamaatregelen.