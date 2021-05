Ex-bankdirecteur Kromosoeto riskeert 5 jaar gevangenisstraf en SRD 150 duizend boete

Ex-directeur Ginmardo Kromosoeto van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) hoorde vandaag vijf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Hoofdofficier van justitie Cynthia Klein eiste verder een geldboete van SRD 150.000, te vervangen door twaalf maanden hechtenis.

In haar requisitoir heeft zij de bewijsmiddelen opgesomd. Zij vindt dat Kromosoeto samen zijn medeverdachten ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, ex-governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Faranaaz Alibaks-Hausil, directeur Legal, Compliance and International Affairs, heeft meegewerkt, waardoor de moederbank is benadeeld.

Klein merkt op dat handelingen zijn gepleegd om Hoefdraad te faciliteren. Klein komt tot het bewijs dat Kromosoeto zich schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, verduistering en overtreding van de Anti Corruptiewet.

Ondanks de ontkenning van Kromosoeto is volgens de hoofdofficier van justitie sprake van een nauwe en bewuste samenwerking tussen hem en zijn medeverdachten. Kromosoeto zou handelingen hebben gepleegd na overleg met Hoefdraad waarbij geld is verstrekt vanuit de CBvS. De bank is ernstig financieel benadeeld. Klein vindt dat dit niet past binnen wet en regelgeving, maar desondanks heeft Kromosoeto meegewerkt aan constructies waardoor de ernstige financiële klappen aan de CBvS is toegebracht.

Volgens haar heeft Kromosoeto duidelijk belangen van Hoefdraad gediend. Zij vindt dat de man op deze manier ook handelde ten faveure van behoud van zijn functie als topman bij de SPSB en daarmee gepaard gaande financiële en materiele voordelen.

Kromosoeto heeft ontkend schuldig te zijn aan de ten laste gelegde strafbare feiten. Hij geeft toe opdrachten van Hoefdraad te hebben uitgevoerd. Hij geeft ook toe niet gehandeld te hebben als een goede huisvader want het kon beter.

De verdere behandeling van deze zaak vindt plaats op 29 juni.