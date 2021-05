VIDEO: Arrestant Nieuwe Haven vraagt in FB live video om hulp

‘Kapalani’ die opgesloten is in het cellenhuis Nieuwe Haven is vanmorgen live op Facebook gekomen om hulp te vragen over de situatie in de gevangenis. De arrestant heeft aangegeven dat ondanks zoveel mensen in het cellenhuis positief getest zijn op COVID-19 zij aan hun lot worden overgelaten.

In de video roept hij leidinggevenden van het Korps Politie Suriname op om naar hun om te kijken. Volgens Kapalani en anderen is de situatie in het cellenhuis heel erg en dan krijgen zij alleen paracetamol. Naar zeggen van de arrestanten gaan zij dood in de gevangenis.

Een groep arrestanten van het cellenhuis is vandaag tekeergegaan tegen het medisch team dat ter plekke ging om een swab af te nemen. Zij wilde niet meewerken aan een swab zodat er vastgesteld kon worden of zij wel of niet COVID-19 positief zijn.

Het gaat om de resterende arrestanten dan de 25 die positief zijn getest. Het medisch team ging bij het cellenhuis om de gezondheidstoestand van de 25 besmette personen na te gaan. Ook wilden zij de swab van de andere arrestanten afnemen. Omdat de arrestanten tekeergingen en uitscholden, is het medisch team vertrokken.

De politie kan momenteel vanwege de COVID-19 situatie in het cellenhuis geen controle doen om op te treden.