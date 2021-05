Medicamenten ter waarde van SRD 60.000 gestolen bij inbraak poli

Inbrekers hebben ingebroken in de poli van een arts in Paramaribo. Het vermoeden bestaat dat de inbraak in het weekend is gepleegd. Maandagmorgen is deze ontdekt waarna de politie is ingeschakeld.

Bij deze inbraak zijn medicamenten ter waarde van SRD 60 duizend gestolen. De inbrekers gingen ook ervandoor met SRD 4.000, vier bloeddruk- en drie glucosemeters.

De inbrekers hebben eerst shutters van een raam verwijderd om vervolgens het dievenijzer open te breken. Zij gingen via die ontstane ruimte bij het raam in de poli om vervolgens alles overhoop te halen. Zij namen toen het geld, de medicamenten en dure apparaten weg.

De politie in Suriname heeft de zaak in onderzoek.