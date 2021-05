dWT: ‘Tyrone Spong kreeg goudconcessies van regering Bouterse’

Bokser Tyrone Spong heeft van de regering Bouterse in het verleden twee goudconcessies gekregen. Dat meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) vandaag.

Volgens de krant kreeg Valuable Growing Resources Suriname, een bedrijf waarvan Spong directeur is, voor de duur van drie jaar het recht tot exploratie naar goud en andere mineralen op twee concessies.

Uit stukken die dWT enkele weken geleden te zien kreeg blijkt dat de ene 26.706 hectare groot is en ligt in het Tapanahonygebied en de andere concessie (32.691 hectare) in het Jaikreekgebied.

Bouterse decoreerde Spong in 2013 tot Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster (foto).