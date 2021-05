Ongeduldige man (63) slaat 62-jarige vrouw met bezemstok

Een 63-jarige man in Suriname kon geen geduld opbrengen voor zijn vrouw (62). Hij sloeg haar met een bezemstok hetgeen ertoe leidde dat zij zwellingen aan haar benen en armen heeft overgehouden. De vrouw moest medisch worden behandeld.

De politie heeft de verdachte deze week gearresteerd. Hij is in verzekering gesteld. De vrouw verklaarde dat zij eten in het huis aan het klaar maken was, toen de man vond dat zij hem moest komen helpen met het werk waarmee hij bezig was.

De vrouw vroeg hem wat geduld te betrachten, maar hij werd boos. De man nam vervolgens een bezemstok en sloeg het slachtoffer hiermee.

De vrouw is eerder ook door hem mishandeld. Zij is de jarenlange mishandeling nu beu en heeft daarom aangifte gedaan. Zij wil dat er strafrechtelijke vervolging tegen de man komt.

De Surinaamse politie heeft de man na de aangifte aangehouden.