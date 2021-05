Game van Surinaamse signatuur in internationale game shops

Voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis is er een game van Surinaamse signatuur te vinden in verschillende internationale game shops, zoals Amazon Appstore, Steam, Google Play en Apple App Store. Shafeek Nazir en Anthony Toney, de game developers, hebben het aangedurfd om een game van Surinaamse bodem te ontwikkelen. Zij wilden laten zien dat Surinamers ook games kunnen maken en besloten om hun game niet alleen educatief te maken, maar ook een Surinaams tintje te geven.

“Het doel van dit project is om een heel populaire markt, namelijk de gaming industry uit te proberen, en gelijk te lanceren naar de groep van dierenliefhebbers en gamers in Suriname,” zegt Shafeek Nazir. “Daarnaast is bewustwording creëren voor een betere samenleving ook een goal, maar op een entertainende manier. Samen met de GHFS zou dit een uitstekend project worden,” zeggen Toney en Nazir. En dat is het moment waarop Green Heritage Fund Suriname (GHFS) werd benaderd om te zien of er een samenwerking mogelijk was.

Monique Pool, directeur van GHFS, die al jarenlang voorstander is van het bevorderen van ICT-onderwijs en beroepen in de ICT sector, waaronder in animatie en coding, evenals andere high-tech beroepen waarbij het milieu gespaard blijft, was bijzonder enthousiast toen zij werd gevraagd om een samenwerking aan te gaan met TumsiCreative, het Surinaamse bedrijf achter deze game. “Ik ben niet van de generatie die is opgegroeid met gamen, maar ik vind dit wel een hele leuke game, met een heel spannend verhaal erachter. Een luiaard die het bos moet redden, omdat hij een speciale stof in zijn vacht heeft die het bos kan genezen. En dan al die Surinaamse dieren erin, dit is gewoon heel bijzonder.”

“De game heeft 3 karakters die Slo, de luiaard gaan helpen op zijn avontuur,” zegt Nazir. “Dit zijn unieke dieren van het Amazonegebied. Daarnaast is Motty de beschermer van Slo op zijn tocht om het bos te redden en door middel van Motty participeert de speler in dit natuurbeschermingsavontuur.”

Pool kijkt uit naar verdere Surinaamse games die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een groene samenleving. Zij hoopt dat het kinderen en ook al wat oudere gamers zal stimuleren niet alleen te genieten van de natuur in de game, maar ook om zich heen te kijken en te helpen de natuur buiten de Go Slo game te beschermen. “Opbrengsten van de game worden voor een deel door de game developers gedoneerd aan het werk van onze stichting, wat is dat een mooi gebaar,” zegt Pool enthousiast.

De Surinaamse TumsiCreative Go Slo game kan gedownload worden van verschillende platforms.