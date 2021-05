3 coronadoden en 171 nieuwe gevallen op vrijdag 21 mei

In Suriname zijn vrijdag 21 mei weer 3 coronadoden geregistreerd in Suriname. Het totaal aantal personen dat overleden is aan de gevolgen van besmetting met COVID-19 bedraagt nu 243. Ook zijn er 171 nieuwe gevallen geregistreerd na 505 keer testen.

Dat blijkt vrijdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 201 personen in ziekenhuizen zijn opgenomen en 30 in de intensive care.

Komend weekend is er weer sprake van een full lockdown. De overheid heeft bekend gemaakt dat de vaccinatie campagne tijdens de lockdown normaal wordt voortgezet. Erg zijn 8 vaccinatie locaties open waar er geprikt kan worden en waarvoor dispensatie wordt verleend.

De cijfers van vrijdag 21 mei: