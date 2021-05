Recreatieoorden gesloten tot en met 3 juni

Op basis van de recente cijfers en daaraan gekoppelde adviezen heeft de regering in Suriname besloten de COVID-19-maatregelen verder aan te passen. De aanpassing houdt in dat de recreatieoorden ingaande donderdag 20 mei gesloten zijn tot en met donderdag 3 juni.

De controle op samenscholing bij hotels zal worden opgevoerd. Deze maatregelen hebben als doel te voorkomen dat grote groepen van mensen in beweging zijn en of onnodig in contact zijn met elkaar, daar dit een negatief effect heeft op het aantal COVID-19-besmettingen, meldt de regering.

De regering begrijpt dat alle maatregelen verstrekkende gevolgen hebben. Echter moeten deze steeds worden afgewogen tegen het algemeen belang van de volksgezondheid.