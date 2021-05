Ruzie op FB tussen ex en huidige vrouw van man eindigt in vechtpartij

Twee vrouwen maakten negatieve opmerkingen over elkaar op Facebook om een man. Een van hen is naar aanleiding van die opmerkingen samen met haar twee vriendinnen thuis bij de ander gegaan, om te vechten.

De politie had de vier vrouwen woensdag in Paramaribo aangehouden, maar zij werden na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname heengezonden. Deze zaak betreft onder andere een vrouw die een relatie had met een man. Het ging niet goed in die relatie waaraan een eind kwam. De man ging de relatie met een andere vrouw aan.

Beide vrouwen (huidige en ex) maakten ruzie op Facebook door negatieve opmerkingen over elkaar te plaatsen. De huidige vrouw van de man sprak met haar twee vriendinnen af en ging samen met hen in een auto naar de woning van de ex-vrouw. De vier vrouwen hebben toen met elkaar gevochten.

De ex-vrouw vond dat haar telefoon tijdens de vechtpartij is gestolen. Ook een van de vriendinnen van de huidige vrouw kon haar cellulair niet vinden. Haar bril is ook kapotgegaan. Er was aangifte gedaan bij de politie. De vrouwen hebben mekaar vergoed voor de geleden schade waarna zij de zaak hebben ingetrokken. Zij werden na verhoor heengezonden.