Openbare Werken rehabiliteert loopsteiger te Montresor

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft de loopsteiger te Montresor in het district Commewijne gerehabiliteerd. De loopbrug die dagelijks wordt gebruikt door zowel plaatselijke bewoners als toeristen, verkeerde al geruime tijd in een deplorabele staat. Tijdens de opleveringsceremonie op dinsdag 18 mei 2021 is ook een naambord onthuld, met daarop de contactgegevens van afdeling Bruggen. Bij noodsituaties kan terstond contact worden opgenomen met de betreffende afdeling van het ministerie van Openbare Werken.

Commewijne is een district dat bekend staat als een productiegebied dat veel gebruikmaakt van loopsteigers. Reeds een decennium lang hebben zowel rr-leden, districtscommissarissen, DNA-leden als buurtbewoners aanvragen ingediend bij het ministerie van Openbare Werken om de loopsteiger te Montresor te rehabiliteren, maar een degelijke reactie bleef steeds uit. In deze periode werd gebruikgemaakt van een privésteiger om per boot over te steken. Door de komst van de vernieuwde loopsteiger hoeft dit niet meer. De herstelwerkzaamheden zijn gestart in maart 2021, uitgevoerd door het aannemingsbedrijf J. Doerga en begeleid door afdeling Bruggen van OW. Bij het ondervinden van eventuele hinder bij de steiger mag meteen gebeld worden met het telefoonnummer van de afdeling dat vermeld staat op het naambord, vlakbij de brug.

Minister Nurmohamed liet optekenen dat het ministerie voorkeur geeft aan productiegebieden en gebieden waar infrastructuur van groot belang is voor kinderen. Derhalve gaf hij aan dat het district Commewijne veel meer mag verwachten van het departement. Ook benadrukte de bewindsman te willen werken aan moderne steigers die meegaan met eb en vloed en waar geen modder aan blijft zitten. Tijdens dit bijzondere moment heeft de OW-topman gebruikgemaakt van de gelegenheid om een personenbus te overhandigen aan de districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab van Commewijne. Het ligt in de bedoeling dat het voertuig wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden, maar indien nodig ook verhuurd kan worden aan derden om extra inkomsten te genereren voor andere urgente zaken in het district.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer Soerjani Mingoen-Karijomenawi (parlementariër), Firazia Ataoellah (hoofd van de afdeling Bruggen), Jack Doerga (aannemer), Ratnah Karimbaks-Ramsoekh (vertegenwoordiger buurtbewoners), medewerkers van het commissariaat en andere plaatselijke bewoners van het district Commewijne.