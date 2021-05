Vrouw verwondt militair met mes na ruzie

Een vrouw heeft deze week na een ruzie haar man, die militair is, verwondingen toegebracht met een mes in het district Wanica. Hij liep letsel aan zijn schouder op, maar dat was niet van dien aard dat hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis.

De man had aangifte van mishandeling tegen zijn vrouw gedaan. De politie had de vrouw aangehouden, waarbij zij na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is heengezonden.

De verdachte en het slachtoffer hebben een relatie en wonen samen. Zij kregen ruzie met elkaar waarna de vrouw hem heeft verwond.

Bij de politie kwam de melding van de mishandeling en zij ging naar de plaats. Beide werden naar het bureau overgebracht.