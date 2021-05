RBTP houdt voortvluchtige diefstal verdachte aan

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op vrijdag 14 mei, na bekomen informatie te hebben uitgewerkt, de 28-jarige voortvluchtige verdachte Clifton P. aan de Nieuw Zorgweg gesignaleerd en aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Clifton wordt ervan verdacht zich samen met twee kompanen in de maand februari 2021 schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging aan de Afiyabastraat. Eén van de kompanen van Clifton werd eerder in deze zaak aangehouden en in verzekering gesteld.

Het RBTP droeg Clifton over aan afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte door de politie in verzekering gesteld.

Aan de opsporing en aanhouding van de andere kompaan wordt gewerkt meldt de politie.