Geval van moord en zelfmoord te Lelydorp (update)

De politie in Suriname is vanmorgen uitgerukt naar een adres te Lelydorp, alwaar sprake zou zijn van twee doden. Volgens de eerst berichten zou het gaan om een geval van moord en zelfmoord aan de Lelydorperweg.

UPDATE: Volgens de politie gaat het om een bejaard echtpaar. De man is 79 jaar en de vrouw 78 jaar. Vermoedelijk heeft de man zijn vrouw gewurgd en daarna heeft hij zichzelf verhangen.

De vrouw was slecht ter been en zat in een rolstoel en voor zover bekend had zij verschillende aandoeningen waaronder diabetes. Zowel man als vrouw zagen het niet meer zitten in dit leven en deden vaak de uitlating uit het leven te willen stappen.

Vanmorgen had de man een familielid gebeld met de mededeling dat vandaag de laatste dag zou zijn. De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.