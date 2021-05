VIDEO: Ook andere demonstranten voegen zich bij actievoerende agenten

Hoewel de Surinaamse Politie Bond (SPB) in een communiqué had aangegeven zich te distantiëren van de oproep van derden om te protesteren, hebben deze zich vanmorgen wel aangesloten bij de groep van agenten. Dat is te zien op onderstaande foto’s die zojuist zijn gemaakt.

Te zien is dat de demonstranten die door actievoerders Pique en Feller werden opgeroepen om vandaag te demonstreren tegen de regering in Suriname, zich aangesloten hebben bij de actievoerende leden van de SPB. Ook een groep demonstranten van het s’Lands Hospitaal heeft zich aangesloten alsook leden van het Korps Brandweer Suriname en prominenten van de NDP.

De demonstranten zijn nu bij het DNA gebouw. Enkele beelden en onderaan een live video: