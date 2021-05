Choi’s: ‘Vaccinatie ‘beloning’ van SRD 250 alleen voor medewerkers’

Op social media werd woensdagavond dit plaatje van Choi’s Supermarkt in Suriname gedeeld, waarop te lezen staat dat mensen die kunnen bewijzen dat ze zich hebben laten vaccineren, SRD 250 van de supermarkt ontvangen. De indruk ontstond echter dat dat dit voor iedereen zou gelden, maar dat is niet correct zegt Choi’s.

In een korte verklaring zegt het Surinaamse bedrijf: “Bij Choi’s Supermarkt stimuleren we het personeel om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Daarom is er een poster opgehangen op kantoor van de beide winkels om dit bekend te maken. Het aanbod is niet voor iedereen maar exclusief voor medewerkers van Choi’s Supermarkt.”

De supermarkt biedt haar excuses aan voor het eventuele misverstand welk kan zijn ontstaan. “Ook voor de overige Surinamers hopen we dat ze zich zullen laten vaccineren om hiermee de verspreiding te stoppen. Stay safe!” aldus Choi’s op haar Facebook pagina: