11 personen dakloos na brand; meisje loopt brandwonden op

Elf personen, zeven kinderen en vier volwassenen, zijn vanochtend dakloos geworden door een brand die heeft gewoed in een woning aan de Watamaleostraat in Suriname. Een van de kinderen, een meisje, heeft brandwonden opgelopen en moest met de ambulance worden vervoerd.



De brand is begonnen in de kamer waar dit slachtoffer was. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Het betreft een laagbouw stenen woning die met de inboedel in vlammen opging. Bij de brandweer was om 05.30 uur melding gemaakt van de brand waarna zij uitrukte en ter plaatse ging.

De Surinaamse brandweer heeft twee gascilinders van 20 lbs kunnen verwijderen. Het pand was niet verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet.



Een belendend pand, dat verzekerd is, heeft schade opgelopen aan de dakgoot en pvc-schroten.