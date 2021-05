Vuilbrand leidt tot autobrand in Wanica

Een vuilbrand heeft dinsdagavond geleid tot een autobrand in het district Wanica. De eigenaar was vuil aan het verbranden niet ver van zijn voertuig.

Op een bepaald moment sloeg het vuur over naar de wagen. De eigenaar alarmeerde de Surinaamse brandweer, die meteen is uitgerukt. Toen de brandweerlieden ter plaatse aankwamen, stond de wagen reeds in lichterlaaie.

De auto is verwoest door de brand. Niemand is gewond geraakt. De brandweer heeft vaker een beroep gedaan op de samenleving in Suriname om geen vuil te verbranden maar het collectief naar de vuilstortplaats te brengen.

Het is eerder al voorgekomen dat het verbranden van vuil heeft geleid tot woningbranden.