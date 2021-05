8 coronadoden geregistreerd op dinsdag

In Suriname is het aantal coronadoden dinsdag flink gestegen: er werden maar liefst 8 doden op 1 dag geregistreerd. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus is hierdoor gestegen naar 238.

Dat blijkt dinsdag 18 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er maar liefst 144 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 411 keer testen. Verder is het aantal personen in ziekenhuizen licht gedaald naar 188.

Vanwege de ernstige situatie in het land zal er de komende twee weekenden sprake zijn van full lockdown. Door de week is het uitgaansverbod van 18:00u in de avond tot 05:00u in de ochtend.

De cijfers van dinsdag: