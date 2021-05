Komende twee weekenden full lockdown in Suriname

De Communicatie Dienst Suriname heeft zojuist officieel bekend gemaakt, dat er de komende twee weekenden sprake zal zijn van full lockdown. Door de week is het uitgaansverbod van 18:00u in de avond tot 05:00u in de ochtend.

Dit geldt van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 03 juni 2021. De huidige maatregelen blijven van kracht tot en met donderdag 20 mei.

In detail betekent dit dat het uitgaansverbod van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 03 juni 2021 is ingesteld;

● WEEKEND: op vrijdag 21 mei van 18:00u in de avond tot en met maandag 24 mei 05:00u in de ochtend – (Zaterdag 22 mei en zondag 23 mei is dus de zogenaamde full lockdown van kracht)

● DOOR DE WEEK: op maandag 24 mei tot en met donderdag 27 mei dagelijks van 18:00u in de avond tot 05:00u in de ochtend.

● WEEKEND: op vrijdag 28 mei van 18:00u in de avond tot en met maandag 31 mei 05:00u in de ochtend – (Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei is dus weer de zogenaamde full lockdown van kracht)

● DOOR DE WEEK: op maandag 31 mei tot en met donderdag 03 juni dagelijks van 18:00u in de avond tot 05:00u in de ochtend.