Diaspora Medisch Team Nederland klaar om Suriname te helpen bij vaccinatieprogramma

Naar aanleiding van de oproep van de President Z.E. Chandrika Santokhi (Vrijdag 14 mei 2021) om ondersteuning van het COVID-vaccinatieprogramma in Suriname, heeft door tussenkomst van het Diaspora Instituut Nederland (de heer John Brewster), het Diaspora Medisch Team (Dr. Pranobe Oemrawsingh) contact gehad met Dr. Charles Lelkens.

De heer Lelkens was een van de deelnemers van de groep artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgers, die via Extra Handen voor de Zorg zeer succesvol hebben meegehol- pen aan o.a. een grootscheeps vaccinatieprogramma op Curaçao.

Mede hierdoor is de samenleving afgelopen week op Curaçao weer opengesteld en is het vliegverkeer naar dit eiland volledig hervat.

Dr. Lelkens heeft aangegeven dat deelnemers uit zijn team, nu als onderdeel van het Diaspora Medisch Team, bereid zijn om ook nu hun schouders hieronder te zetten.

Ondertussen heeft de Minister van Volksgezondheid van Suriname, drs. Amar Ramadhin, zijn plan voor een grootscheepse COVID-vaccinatiecampagne bekendgemaakt, waarbij o.a. gebruik zal worden gemaakt van de door Nederland beschikbaar gestelde vaccins. Minister Ramadhin geeft echter aan dat er nog onduidelijkheid bestaat over de logistieke steun uit Nederland.

Het aanbod van het Diaspora Medisch Team kan dit probleem helpen oplossen, maar het wachten is op de eventuele bereidwilligheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid in Nederland om financiële ondersteuning, conform het Curaçao-model.