‘President Santokhi werkt voor de volgende generatie’

[INGEZONDEN] – Suriname heeft te maken met een groot aantal uitdagingen tegen de achtergrond van een zware economische crisis, een hoge Staatsschuld en een hoge inflatie. Hiernaast heeft ons land ook te maken met structurele onevenwichtigheden in onze economie. Het geheel zit niet goed in elkaar. Er zijn door verschillende regeringen verkeerde keuzes gemaakt en besluiten genomen.

Suriname kan deze zware crisis en de gezondmaking van de economie niet alleen oplossen, daarom heeft Suriname o.a. het IMF om hulp gevraagd. Het IMF heeft Suriname geadviseerd duurzame hervormingen door te voeren om de macro-economische stabiliteit te herstellen en een aanzet te geven tot langdurige en duurzame ontwikkeling.

Die duurzame hervormingen zijn onvermijdelijk, er is geen andere keuze. Het IMF heeft erop gewezen dat er voor de groei, ingrijpende hervormingen nodig zijn. Suriname heeft zijn eigen ‘Herstelplan’(HP) en dit is geïncorporeerd in de overeenkomst met het IMF. Deze regering doet er alles aan om de fiscale positie van het land op het juiste spoor te zetten, de financiële sector een boost te geven en particuliere investeringen aan te trekken om het land weer gezond te maken.

Het Herstelplan zal sowieso een beetje pijn doen maar de regering zal ook verlichtende maatregelen treffen voor de mensen met lage inkomens. Ik ben ervan overtuigd dat we over een jaar of twee, de zoete vruchten zullen plukken van het Herstelplan. De macro-economische stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en economische groei zal weer herstellen. Er is reeds veel gedaan om ons land weer leefbaar en veilig te maken. Onze Internationale reputatie is reeds heel goed verbeterd.

Deze regering onder leiding van president Santokhi, gaat subsidies afbouwen voor verlieslatende staatsbedrijven. De directies moeten efficiënter en harder werken om de bedrijven gezond te maken. Staatsbedrijven moeten niet afhankelijk zijn van de overheid. Om de verlieslatende Staatsbedrijven gezond te maken is president Santokhi, genoodzaakt het mes diep in te zetten.

Ex-president Bouterse die 10 jaar lang aan de macht was, heeft nooit gedurfd subsidies af te bouwen. Tijdens een persconferentie in september 2016, zei de ex-president dat Suriname een lager tempo verlangde voor de uitvoering van de afspraken met het IMF. Maar het fonds hield geen rekening met de politieke omstandigheden waarin uitgevoerd moest worden. Ze waren koud berekenend zei Bouterse.

De ex-president vond dat hij er ook naar moest kijken als politicus. Naast afbouwen van de subsidie voor de EBS, wilde het IMF ook een realistischer prijs voor brandstof aan de pomp. Volgens Bouterse zou minister Hoefdraad lachen. Maar dan zou hij naar huis gaan, want het volk zou hem wegjagen.

Conclusie: Bouterse wilde het land niet gezond maken, hij werkte niet voor de samenleving maar voor zichzelf. Hij wilde nomo, nomo, voor de derde keer president worden, maar het volk heeft hem zwaar afgestraft. Laten we niet meer teruggaan naar het reshuffling- tijdperk Bouterse/Adhin.

De huidige president, werkt voor deze samenleving en voor de volgende generatie en NIET voor de volgende verkiezing. En dat is het grote verschil tussen president Santokhi en ex-president Bouterse. De huidige president wil niet in populisme vervallen, want dat maakt de armen alleen maar armer.

President Santokhi wil voor eens en altijd een solide fundament leggen voor onze economie en een gezonde samenleving. Dat is hoog nodig. Hij wil het land Suriname redden en wacht niet op de volgende verkiezing om president te worden. Het volk zal beslissen wie president wordt in 2025. Met het Herstelplan gaan we een goede toekomst tegemoet, no lasi bribi!

Idris Naipal