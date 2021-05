Ook minister Ramadhin slachtoffer van fake Facebook account

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft maandag laten weten dat er momenteel berichten langskomen op social media over lockdowns en COVID- situaties, waarbij de naam van minister Amar Ramadhin wordt gebruikt op een Facebookpagina die niet van hem is.

Het ministerie wil daarom benadrukken dat de berichten niet op waarheid berusten en dat de Surinaamse minister niets te maken heeft met deze fake accounts en ook fake berichten op het sociale medium.

De officiële facebook accounts van de minister zijn hier en hier te vinden. Hieronder het fake account: