Tweede COVID-19 vaccinatiedag voor leerkrachten

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) organiseert op dinsdag 18 mei een tweede COVID-19 vaccinatiedag voor alle leerkrachten in Suriname. Het vaccineren zal dit keer gebeuren op het complex van het Mr.dr. J.C. de Miranda Lyceum (Lyco 1) aan de Passiebloemstraat. Vaccineren is van 12:00 uur tot 16:00 uur.

Reshma Mangre, voorzitter van de BvL en ALS zegt dat vanwege het succes van de eerste vaccinatiedag besloten is om een tweede te organiseren. Zij zegt dat de leerkrachten ook hun ouders mogen meenemen om zich te laten vaccineren.

Reshma Mangre tussen haar leden tijdens de eerste vaccinatiedag

De voorzitter zegt verder dat op zaterdag 22 mei een vaccinatiedag in Nickerie gehouden zal worden. In het rijstdistrict zal er gevaccineerd worden op de Kweekschool aan de Julianastraat van 09.00 uur tot 14.00 uur.

“In het belang van onze gezondheid en van ons onderwijs roep ik alle onderwijsgevenden op om zich te laten vaccineren. Aarzel niet, tek a spoiti”.