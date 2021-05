7-jarige schoot zichzelf dood met wapen opa

De 7-jarige Jaden W., die zichzelf zaterdagavond per ongeluk doodschoot in een woning te Sunny Point, deed dat met het wapen van zijn opa. De man is als veiligheidsman werkzaam voor de vicepresident van Suriname en beschikt zodoende over een wapen.

Het wapen lag in de kamer van de opa, waar het jongetje aan het spelen was. Zonder dat de opa dit door had heeft het kind het wapen gepakt om te spelen. Daarbij viel plotseling een schot waarbij de jongen in zijn hoofd werd geraakt.

De 7-jarige was op slag dood. Het ontzielde lichaam en het wapen zijn hangende het onderzoek door de Surinaamse autoriteiten in beslag genomen.