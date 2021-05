SRD 600.000 binnen 4 uren opgehaald ten behoeve van Natio Dream

Tijdens een onlangs gehouden fundraisingsevenement georganiseerd door Telesur, is binnen 4 uren SRD 600.000 opgehaald ten behoeve van Natio Dream:

“Ik denk niet dat we in Suriname het besef hebben van wat we in handen hebben. Ik denk niet dat we het besef hebben waar we naar toe kunnen gaan”, woorden van Dean Gorré, bondscoach van het nationaal elftal van Suriname. Hij sprak tijdens het fundraisingsevenement in Owru Cul op zaterdag 8 mei 2021.

Als partner van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft Telesur direct medewerking toegezegd toen de oproep van de SVB kwam voor ondersteuning om de Natio Droom voor Suriname waar te maken. Directeur Telesur, Mike Antonius, haalt aan dat het bedrijf de Suriprofs sinds 2009 sponsort met als droom ooit eens de profs voor het Surinaams elftal te kunnen zien uitkomen.

Coach Dean Gorré

Met de quote “memre den” memoreerde Antonius ook dat op 24 maart 2021 de droom van de profs die het leven lieten bij de vliegramp van 7 juni 1989 in vervulling is gegaan. “We zijn ons in Suriname onvoldoende bewust van wat de SVB bereikt heeft met de plaatsing van het Surinaamse elftal voor de Concacaf Gold Cup.” Ook de road to Qatar, waar het WK gehouden zal worden zal een spin- off hebben voor Suriname; niet alleen voor natievorming maar ook op economisch vlak.

Telesur nam daarom het initiatief om een telethon te organiseren om zodoende ook de gemeenschap de gelegenheid te bieden een bijdrage te leveren. Ook het bedrijfsleven is benaderd. Gum Air, Lucky Store, McDonalds en Fly Always gaven elk SRD20.000,-, VSH United en Cirkel Group elk SRD 25.000,-, SEMC en Fernandes Group elk SRD 50.000,-, Assuria SRD 80.000,- en Telesur en DaVinci Group beide SRD100.000,-. Hiernaast zijn er nog tal van donateurs geweest, waardoor binnen 4 uren een bedrag van SRD600.000,- opgehaald is.

Hiermee is het benodigd bedrag nog niet bereikt. De gemeenschap heeft nog de gelegenheid om te sms’en naar 3535 om een bijdrage te leveren van SRD10,- per sms. Dit kan nog tot 31 mei as. Tevens is er een GoFundMe pagina opgezet om ook de mensen in het buitenland de gelegenheid te bieden het nationaal elftal te ondersteunen.

Telesur roept de gemeenschap op de Natio Droom te ondersteunen door niet alleen financieel te ondersteunen, maar ook de kleuren van de Surinaamse vlag zoveel als mogelijk uit te dragen in aanloop naar de wedstrijden die de komende maanden gespeeld zullen worden. “Elke 4 jaar bereikt het Nederlands elftal het WK. Elke 4 jaar bereikt het Nederlands elftal het EK. Wat je dan ziet: het straatbeeld is oranje.”. Hiermee benadrukt Gorré het belang van de ondersteuning vanuit de gemeenschap.