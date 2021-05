Man gooit stenen op woning moeder vanwege honger

Een 54-jarige man in Suriname heeft afgelopen week stenen gegooid op de woning van zijn moeder (74) in Paramaribo. De politie heeft hem aangehouden voor vernieling.

De man verklaarde dat hij honger had. Hij en zijn moeder wonen in afzonderlijke woningen op hetzelfde terrein. De verdachte vond dat zijn moeder woensdagavond het huis vroeg op slot had gedaan en dat hij nog honger had.

Hij begon met stenen op het huis te gooien waardoor glazen ramen zijn kapotgegaan. De moeder alarmeerde de politie die de verdachte heeft aangehouden. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De zoon heeft eerder ook goederen van zijn moeder vernield. De vrouw deed echter geen aangifte. Zij wil dit keer dat haar zoon wel strafrechtelijk wordt vervolgd.