Nyah, luisterverhalen voor 3-jarigen

Vanaf vandaag, zaterdag 15 mei 2021, kunnen alle jonge kinderen luisteren en kijken naar de verhalen van Nyah. Nyah is een 3-jarig meisje (de vriendin van Wani en Sabi), dat in Suriname woont en van alles meemaakt, dit deelt ze graag met andere kinderen. Saga Interproject Suriname stelt de verhalen beschikbaar via hun educatieve site op Facebook: Basic Learning4kids Suriname en YouTube: Basic Learning4kids. Als je de verhalen download, zijn ze ook offline te bekijken! Er zijn 26 audiovisuele verhalen en elke zaterdag is er weer een nieuw verhaal.

“Wij weten uit ervaring dat onze jonge kinderen onvoldoende gestimuleerd worden met verhalen en boeken. Terwijl het luisteren naar en het lezen van verhalen een duidelijke verbetering realiseert in de woordenschat en het woordgebruik”, zegt Yvonne Karels-Helslijnen, programmamanager van Saga Interproject. “Door de verhalen van Nyah willen wij het luisteren en begrijpen door kinderen stimuleren en de belangstelling voor boeken en verhalen opwekken. Immers, wie leest die weet!”

Ouders kunnen samen met hun kind luisteren en kijken naar audiovisuele beelden waar het verhaal wordt verteld door de auteur. Daarnaast kunnen ouders door het geluid zachtjes te zetten, ook zelf het verhaal voorlezen voor hun kind, de teksten staan speciaal hiervoor in beeld. Hierdoor wordt het luisteren, maar ook het lezen gestimuleerd. Doordat kind en ouder samen naar de verhalen van Nyah luisteren en het bespreken, vergroot het de interactie tussen ouder en kind. Nyah maakt dingen mee die alle jonge Surinaamse kinderen meemaken, luister en kijk maar naar wat Nyah koopt op de markt, welke smaak schaafijs haar favoriet is, waarom opa verdriet heeft en wat er gebeurt als Nyah stout is! Spannende en leerzame verhalen dus!

Saga Interproject Suriname heeft het curriculum “Basic Learning4kids” voor kinderen ontwikkeld voor de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Inmiddels is er 10 jaar ervaring met de implementatie en het gebruik van dit curriculum in bijvoorbeeld de 13 “Prey Skoro’s” in 6 verschillende districten. Dit gebeurt in samenwerking met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) en het Ministerie van Onderwijs. Het leidt tot aantoonbaar positieve resultaten voor kinderen die het curriculum hebben gevolgd.

De verhalen van Nyah zijn beschikbaar voor jonge kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders, maar ook voor kinderdagverblijven en peuterscholen. Vooral in deze Coronatijd geeft het ouders mogelijkheden om hun kinderen te stimuleren. De verhalen van Nyah zijn mogelijk gemaakt door financiering en ondersteuning van het Johan Ferrier Fonds en UNICEF.